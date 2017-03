Bruno Paz garante que o "grupo encontra-se bem" para arrancar a Ronda de Elite, com vista ao Europeu sub-19. O capitão da Seleção Nacional acredita que Portugal tem as condições necessárias para marcar presença na fase final, tendo que para isso ultrapassar a Croácia, Turquia e Polónia, com o primeiro encontro a ter lugar já a partir de dia 23."O grupo está confiante e estamos conscientes de que temos de fazer um bom trabalho na Ronda de Elite para confirmar a presença no Europeu. Vamos enfrentar três equipas fortes, com os melhores jogadores desses países", afirmou em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol.O jovem médio do futebolista falou depois do grande sonho de carreira: "O meu sonho é chegar à seleção prinicipal embora o grande objetivo, atualmente, seja conseguir marcar presença no Europeu da Geórgia. Como capitão, uma das minhas preocupações passa por integrar os mais novos, ajudando o treinador, e fazer de tudo para que os objetivos seja alcançados".

Autor: Flávio Miguel Silva