O treinador Bruno Ribeiro deverá assumir ainda esta terça-feira o comando do Moncarapachense, 12.º classificado da Série E do CPP, sucedendo a João Manuel Pinto, que cessou funções na noite da última segunda-feira, depois de uma reunião com os responsáveis do clube.Antigo jogador do Leeds United, de Inglaterra, e do Vitória de Setúbal, Bruno Ribeiro possui já uma considerável experiência como treinador, em particular no campeonato em que agora irá voltar a trabalhar, tendo passado pelo comando das equipas do Vitória de Setúbal, Farense, Moura, Pinhalnovense, Ludogorets Razgrad (Bulgária), Académico de Viseu, Port Vale (Inglaterra) e, na ponta final da época passada, Salgueiros.O Moncarapachense, promovido esta época ao CPP, vem de uma série de quatro derrotas consecutivas (três no campeonato e uma na Taça de Portugal), o que custou o lugar a João Manuel Pinto, pois os maus resultados registados ultimamente arrastaram a equipa para a zona de despromoção.

Autor: Armando Alves