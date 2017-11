Bruno Ribeiro é o novo treinador do Cova da Piedade, substituindo João Barbosa no cargo. O técnico de 42 anos assinou contrato até final da temporada e já estará presente no treino desta terça-feira.

Natural de Setúbal, Bruno Ribeiro conta já com diversos clubes no seu currículo de treinador. Começou no Vitória, depois passou por Farense, Moura, Pinhalnovense, de novo Vitória, Ludogorets, Ac. Viseu, Port Vale e Salgueiros.

No Cova da Piedade, terá como objetivo a permanência. O clube de Almada ocupa neste momento o 17.º lugar da 2.ª Liga, com 13 pontos, e está na zona de descida ao Campeonato de Portugal.

Autor: Francisco Laranjeira