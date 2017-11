Continuar a ler

Quanto ao grupo que vai orientar pela primeira vez esta tarde, Bruno Ribeiro garante que já o conhece: "Os treinadores desempregados conhecem as equipas todas, principalmente da 1ª e 2ª Liga. Conheço a equipa perfeitamente, jogador a jogador. Conheço a do Cova da Piedade como já conheço o Sp. Ideal, o nosso próximo adversário".Com a reabertura do mercado de transferências à porta, o novo homem forte do futebol piedense garante que o objetivo "é trabalhar dia-a-dia" e não quer, para já, "pedir reforços". "Vamos avaliar o plantel, com calma. Eu conheço-o mas vamos agora avaliá-lo com os treinos porque conhecemo-los dos jogos. Depois, até porque temos um mês e meio até lá, teremos tempo para avaliar. Penso que este mês e meio será muito bom para nós, com bons resultados, que é para isso que estamos aqui, para mudar algo. Queria deixar uma palavra ao treinador que cá estava [João Barbosa] que fez o seu melhor e tudo para que as coisas corressem bem", explicou, negando a existência de "cortes radicais" com as ideias do antigo técnico."As coisas boas temos de as manter e as menos boas temos de as melhorar. Temos a nossa forma de trabalhar. Vamos trabalhar nas menos boas para que possamos ter melhores resultados", adiantou Bruno Ribeiro que, além do V. Setúbal, Moura, Pinhalnovense, Ac. Viseu e Farense treinou também, no estrangeiro, Port Vale e Ludogorets.O Sp. Ideal será o primeiro adversário do Cova da Piedade de Bruno Ribeiro. O técnico atenta ao facto de "já ter existido equipas do Campeonato de Portugal que eliminaram outras da 1ª Liga" para reiterar que não será um embate fácil, agendado para domingo nos Açores e a contar para a Taça de Portugal: "Há que trabalhar igual ou mais do que o adversário e fazer o que treinamos durante a semana. Aí sim, estaremos mais perto de vencer o jogo."Aos 42 anos, Bruno Ribeiro define-se como um técnico que "dignifica sempre o clube que representa" e que não tem hora para trabalhar, podendo ser "como tanta vez aconteceu, das 10 da manhã às 10 da noite". "Tenho mais experiência. De ano para ano vamos aprendendo e hoje em dia posso dizer que sou melhor treinador que há cinco anos porque tem de ser assim. Sou muito sério e gosto de dizer as coisas cara a cara e em alguns clubes já aconteceu sair por isso mesmo. Aqui também vou sê-lo tal como as pessoas de cá o são. Esperemos que daqui por uns tempos estejamos a falar do Cova da Piedade noutra posição", referiu, acrescentando que gosta de "viver sob pressão", abordando em concreto o 17.º lugar que a equipa ocupa, em zona de despromoção na 2ª Liga. "Sou o pior homem do Mundo quando perco. Não gosto de perder e é isso que os jogadores têm de perceber. Vamos para dentro de campo para tentar ganhar. Se trabalharmos todos os dias e dermos o nosso melhor, estamos mais perto da vitória", afirmou.Marco Tábuas (treinador de guarda-redes), Marcelo Chagas (treinador adjunto), Ricardo Guerra (preparador físico) e David (observador) acompanham Bruno Ribeiro na nova etapa da carreira.