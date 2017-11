Bruno Saraiva deixou o comando da equipa do Olhanense, depois da goleada no reduto do vizinho e rival Farense, por 4-1. A rescisão, na sequência de um acordo amigável, foi consumada esta terça-feira.

Os responsáveis da SAD do Olhanense procuram agora um sucessor e, a titulo transitório, será o treinador da equipa B, Rui Pinto, a ministrar os treinos do conjunto principal.

Na sua página oficial no Facebook, Bruno Saraiva escreveu um longo texto a propósito da sua saída do Olhanense, que abaixo reproduzimos na íntegra:

"Fim de Ciclo

Por sentir este clube de forma especial, considero que chegou o momento de sair.

Foi uma HONRA e um ORGULHO poder servir mais uma vez o clube onde joguei quase 2 décadas.

Ficas quando acreditas que podes fazer a diferença, Ficas quando te sentes útil no projeto, Ficas quanto tens voz ativa, objetiva e decisiva na estratégia desportiva.

Quando sais é porque já não se reúnem estes ou parte destes requisitos, sobretudo depois da insistência da SAD no convite para liderar a equipa técnica, mesmo depois de ter manifestado no final da época passada que não pretendia continuar.

Fi-lo porque considerei que podia contribuir de forma positiva para melhorar o rendimento desportivo do SCO, fi-lo na perspetiva de reaproximar o Clube da Sad e por inerência, reaproximar os Olhanenses do seu "Clube", fi-lo com a condição e garantia de que jogaríamos no Arcanjo, fi-lo com grande sacrifício pessoal e profissional, mas chegou o momento de ceder o lugar.

Agradeço ao Luís Torres, que tudo fez para que voltasse e para que o nosso trabalho fosse mais facilitado (tarefa árdua).

Palavra muito especial sobretudo para os atletas que conseguimos reunir neste grupo, aos que permanecem e aos que, por diferentes razões já saíram (Quem saiu????? e Timing das saídas???????).

Estes Atletas São excelentes Profissionais, a quem só tenho palavras de respeito e admiração, por tudo quanto tem feito para manter o SCO no topo da classificação, colmatando e disfarçando todas as carências, limitações e desequilíbrios existentes.

Na sequência do trajeto dos últimos 4 anos e na perspetiva do que se avizinha, não pretendo alongar-me em muitas considerações sobre o Estado atual do SCO, pois não contribuirei de forma gratuita e desnecessária para instabilizar o grupo de trabalho, preferindo primeiro, Assumir a minha cota parte de Responsabilidade.

Quanto aos demais (todo o universo Olhanense), se poderem e souberem, que extraíam as suas!

Ninguém ganha sozinho e ninguém perde sozinho, mas no sucesso e no insucesso, existem sempre uns com mais responsabilidades que outros, ainda que seja mais fácil para alguns apontar do que assumir.

Nos últimos jogos, num plantel curto, entre lesionados, castigados, indisponíveis administrativamente e dispensados????, sempre 4 a 6 jogadores fora das opções.

Os que acompanharam o trajeto desta equipa desde o inicio da época, viram uma equipa que não perdeu um único ponto no José Arcanjo, somando unicamente vitórias (7 em 7).

Assistiram também o que foi o rendimento da equipa até determinado momento, e o que tem sido nas últimas 3 jornadas (????).

Agora não é justo, não posso aceitar que sejamos todos avaliados pela mesma bitola, quando não temos todos os mesmos recursos nem os mesmos argumentos.

A exigência e cobrança sobre o nosso trabalho faz parte de quem vive no desporto e aceitamos essa realidade, mas não podemos responder e aceitar a cobrança quando não é fundamentada e consubstanciada nas opções disponíveis para fazer face à concorrência.

A saída não está diretamente associada à ultima derrota, mas esta foi a cereja no topo de um bolo muito azedo, na sequência de uma semana negra, precedida de outras menos boas e sempre na mesma linha negativa.

Ninguém acerta sempre, e ninguém faz sempre bem, por isso Assumo as responsabilidades inerentes ao cargo que ocupo e saio, desejando o maior sucesso desportivo ao Sporting Clube Olhanense.

Como Profissional e como Olhanense, dei sempre o meu melhor no intuito de salvaguardar em primeiro lugar, a Honra e o Prestígio do SC Olhanense.

Olhanense Sempre!"