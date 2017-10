Continuar a ler

O Olhanense causou alguns sustos ao Benfica, principalmente no segundo tempo, e, por isso, Bruno Saraiva considerou que os algarvios "não só podiam, como mereciam" outro resultado até "por aquilo que foram os 90 minutos, pela quantidade de oportunidades e aproximações à área" que a equipa fez. "Faltou algum critério e capacidade de passe e decisão no último terço", prosseguiu.Embora a exibição tenha sido satisfatória, Bruno Saraiva manteve os pés assentes no chão no que toca aos objetivos no Campeonato de Portugal, até porque esta foi uma partida com caraterísticas diferentes."Não é por este jogo que estamos a mais no nosso campeonato. A nossa identidade encaixa mais nestes jogos, porque temos dificuldades contra equipas que se fecham atrás. Hoje [sábado] encontrámos mais espaço e os jogadores entusiasmaram-se porque gostam de jogar assim (...) Em 80 equipas no Campeonato de Portugal, apenas podem ser promovidas duas equipas. Assumir a subida é quase como jogar ao Euromilhões. Mas se jogarmos sempre assim, estamos cada vez mais perto de ambicioná-la", concluiu.