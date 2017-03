Continuar a ler

Nesta época desportiva, aos 21 anos, um dos jovens mais promissores da sua geração, esteve ao serviço do Salgueiros onde acabou por ter um papel preponderante no apuramento da equipa de Paranhos para a fase de subida.



O Lusitano de Vildemoínhos anunciou esta quarta-feira ter chegado a acordo com Bruno Simões para o que resta da temporada 2016/17 do Campeonato de Portugal Prio.O médio, natural de Vila Nova de Famalicão, fez toda a sua formação no Trofense, clube no qual também realizou os dois primeiros anos como atleta sénior.

Autor: João Lopes