O regresso de Iván Bulos à seleção do Peru, após dois anos de ausência, não foi feliz para o avançado do Boavista. É que o internacional peruano sofreu ontem uma grave lesão durante um treino e arrisca-se a uma longa paragem.Segundo a informação clínica divulgada pelo clube do Bessa esta quarta-feira, o primeiro diagnóstico feito pela equipa médica da seleção do Peru aponta para uma rotura total do ligamento cruzado anterior de um joelho.Na curta nota, o Boavista promete que serão dadas mais informações quando o Iván Bulos regressar ao Porto, manifestando ainda "toda a solidariedade e o desejo de uma boa recuperação" ao jogador.