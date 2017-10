O encontro Burinhosa-U. Pinheirense foi interrompido a meio da 2.ª parte, depois de terem sido expulsos três jogadores da equipa visitante. As leis do jogo não permitem que a partida prossiga se uma das formações tiver menos de três atletas em campo.Tudo aconteceu ao minuto 30, quando Willian foi expulso. Posteriormente elementos de ambos os conjuntos envolveram-se em cenas de pancadaria, que alastraram às bancadas. No momento da interrupção os locais venciam por 2-0.

Autor: Joaquim Paulo