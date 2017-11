O Conselho de Arbitragem (CA) irá manter o rumo na nomeação de árbitros, não cedendo a pressões de clubes nem deixando juízes na 'jarra' – isto é, afastados de determinadas equipas. Este é um ponto no qual José Fontelas Gomes, presidente do CA, se mantém absolutamente intransigente.Após o jogo com o Sporting, António Salvador questionou a nomeação de Carlos Xistra (que já tinha dirigido as partidas com Benfica e FC Porto) e de Rui Costa para VAR, depois do erro no recente Sporting-Chaves.