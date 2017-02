O regresso do central Carlos Ponck à titularidade, depois de não ter entrado na equação para a Luz por atuar em Chaves emprestado pelo Benfica, é a principal novidade em perspetiva para a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, a disputar em Guimarães.

Um reforço importante para a estrutura do técnico Ricardo Soares, não apenas pelo estatuto que o cabo-verdiano tem vindo a usufruir no eixo defensivo dos transmontanos, mas também porque Ponck foi o herói da eliminatória frente ao Sporting. O seu golpe de cabeça, quase em cima do último suspiro, garantiu o triunfo flaviense. A eficiência do central no jogo aéreo eleva o nível de ameaça nos lances de bola parada para a partida no Minho e alarga os recursos à disposição do treinador.

Continuar a ler

Note-se que, perante o Benfica, a defesa do Chaves sentiu dificuldades em diversas situações onde Ponck teria sido útil. Alto Tâmega associa-se As edilidades do Alto Tâmega (Montalegre e Boticas) associaram-se à caminhada do Chaves na Taça de Portugal e vão patrocinar a parte posterior do equipamento. Uma concentração de esforços que hoje à tarde vai levar o técnico Ricardo Soares até ao salão nobre da Câmara Municipal de Montalegre para realizar a antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães. No encontro da 2ª mão repete-se o procedimento, mas em Boticas.

Autor: Paulo Silva Reis