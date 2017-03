Continuar a ler

O camaronês Issa Hayatou, presidente da CAF desde 1988, vai recandidatar-se a novo mandato, o oitavo, para o quadriénio 2017-2021.



Para as eleições de março, Hayatou, de 70 anos, terá um adversário, Ahmad Ahmad, presidente da Federação de Futebol de Madagáscar.



Em setembro de 2016, a CAF alterou os seus estatutos a fim de reduzir para três os mandatos na presidência do organismo, embora esta medida só tenha efeitos práticos a partir das eleições de 2017, impedido Hayatou de voltar a candidatar-se em 2021.



Hayatou assumiu interinamente a presidência da FIFA depois da saída de Joseph Blatter e manteve-se no cargo até à eleição de Gianni Infantino, em fevereiro de 2016.

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou esta terça-feira que o presidente da Federação Sul-Africana de Futebol (SAFA), Danny Jordaan, foi retirado da eleição a um lugar no Conselho da FIFA.A CAF adiantou ainda que o presidente da SAFA foi um dos três nomes cujas candidaturas foram retiradas às eleições do próximo dia 16 - também Kalusha Bwalya, da Zâmbia, e Chabur Goc, do Sudão do Sul, tinham sido retirados da corrida.

Autor: Lusa