Desde que o campeonato foi de novo alargado para 18 equipas, no arranque da prova os mais variados treinadores definem os objetivos e, quando o mesmo passa pela permanência, apontam aos 30 pontos. Regra geral, essa pontuação permite a salvação... mas não em 2016/17. É que o Arouca, que desde meados de abril superou essa barreira, vai disputar a próxima temporada na... Segunda Liga, depois de finalizar o campeonato principal com 32 pontos, os mesmos que o Tondela.Neste caso, acabou por ser a diferença de golos a ditar a descida de divisão dos arouquenses, que por um golo vão atuar em 2017/18 no segundo escalão.

Autor: Fábio Lima