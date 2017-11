Continuar a ler

Frente a um adversário da 2.ª Liga, a formação anfitriã dominou a primeira parte, o Arouca pressionou no segundo tempo, mas o jogo só ficou decidido nos penáltis, depois da manutenção do empate no prolongamento.O Arouca protagonizou aos sete minutos de jogo a primeira jogada de perigo, com um cruzamento do lado esquerdo e Bukia a rematar ao lado da baliza de Luis Paulo.Porém, foi o Caldas que inaugurou o marcador, aos 29 minutos, numa jogada em que Felipe Ryan cruzou para João Rodrigues e o avançado concretizou o remate que deu vantagem à equipa da casa.O Caldas mostrou-se mais ofensivo ao longo de toda a primeira parte, com mais quatro jogadas de ataque em que João Rodrigues tentou, sem resultado, aumentar a vantagem.Aos 41 minutos, o Arouca teve oportunidade de empatar, com a marcação de um penálti, na sequência de uma falta de Rui Almeida sobre Roberto, que, na conversão, não conseguiu bater o guarda-redes Luis Paulo.Na segunda parte, a equipa do Arouca entrou mais pressionante e por diversas vezes chegou com perigo à baliza do Caldas, com Luis Paulo a conseguir defender as investidas.Aos 74 minutos, num contra-ataque rápido, o suplente Areias igualou o marcador.O empate manteve-se até ao final no jogo e nos 30 minutos de prolongamento e nenhuma das equipas conseguiu concretizar nenhum golo.O jogo acabou por ser decidido com o desempate nos penáltis em que o guarda-redes da equipa da casa, Luis Paulo, defendeu dois dos remates dos adversários, que acabariam por falhar mais uma tentativa, com uma bola à trave da baliza.Caldas - Arouca, 1-1 após prolongamento, 3-1 no desempate por penáltis.1-0.1-1.1-1.1-0, João Rodrigues, 28 minutos.1-1, Areias, 74.1-0, João Rodrigues.1-0, André Santos (defesa do guarda-redes).2-0, Felipe Rayan.2-1, Areias.3-1, Diogo Clemente.3-1, Bertaccini (à trave).3-1, Alexandre Cruz (defesa do guarda-redes).3-1, Vitor Costa (por cima).Luís Paulo, Rui Almeida, Thomas Militão, Diogo Clemente, Nuno Januário (Luis Farinha, 64), Paulo Inácio, Marcelo Santos (Juvenal Oliveira, 83), João Rodrigues, André Simões, Felipe Ryan e André Santos (Alexandre Cruz, 83).(Suplentes: Natalino Nascimento, Rony, Alexandre Cruz, Araújo, Juvenal Oliveira, Luis Farinha e Vitor Rodrigues).José Vala.Bracali, João Almeida, Hugo Basto, Deyvison, Vitor Costa, Roberto, Palocevic (André Santos, 90+1), Barnes, Bukia (Bertaccini, 71), Ericson (Areias, 60) e Bruno Alves.(Suplentes: Igor, Nuno Valente, Vargas, Bertaccini, André Santos, Areias e Nuno Coelho).Miguel Leal.João Pinto (AF Lisboa).Cartão amarelo para Rui Almeida (19), Ericson (25), André Santos (59), Barnes, (59), Diogo Clemente (87), Luis Paulo (91+1), Juvenal Oliveira (101), André Santos (103) e Roberto (119).cerca de 2.000 espetadores.