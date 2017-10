Continuar a ler



Comunicado do Tirsense



"O Futebol Clube Tirsense informa que chegou a acordo com o treinador Carlos Magno Nunes Moreira (41 anos), conhecido no mundo do futebol como Calica.



O contrato é válido até ao final da presente temporada.



Com a saída do treinador Pedro Vilaça no Tirsense, Calica é o novo técnico do clube jesuíta.Depois do empate 1-1 diante do Folgosa, fora de casa, no ultimo domingo, e também porque em anteriores jogos, os resultados não estavam a ser condizentes com objeticos propostos no o inicio da época, a direção presidida por Fernando Matos decidiu alterar equpa ténica. A escolha recaiu em Calica como novo treinador do Tirsense até final da época

Autor: João Baptista Seixas