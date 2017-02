Foi com um problema na ala direita do ataque que Quim Machado começou a preparar ontem a receção ao V. Guimarães, agendada para domingo. Com João Diogo a cumprir castigo e Diogo Viana em tratamento no ginásio, o técnico dos azuis deverá chamar Camará para preencher a vaga como extremo-direito, uma posição que não é, de resto, desconhecida para o avançado guineense. Isto porque todos os outros jogadores que podem jogar junto à linha estão mais vocacionados para alinhar do lado esquerdo. São os casos de Miguel Rosa e de Fábio Nunes e, eventualmente, de André Sousa.

Na frente, Quim Machado tem duas possíveis soluções: ou lança Tiago Caeiro no onze inicial ou promove a estreia de Maurides. Este último cenário afigura-se até provável, visto que o brasileiro recentemente contratado já se sentou no banco dos suplentes na deslocação à Choupana.

Autor: João Pedro Abecasis