Continuar a ler

O avançado, de 26 anos, nunca tinha marcado tantos golos num jogo. "Nem na formação! O melhor tinha sido já no Mafra, na 1ª fase marquei três." Quanto ao 14-1, é fácil de explicar. "A Naval tem uma equipa muito jovem. Marcámos três golos seguidos e eles acusaram. Foi um jogo especial para nós, entrámos focados na vitória, os golos foram surgindo e deram-nos confiança. Ficamos na história do clube com este resultado", frisou.Campanholo está a cumprir a segunda época no futebol português, mas a primeira não correu como esperava. "Estive no União da Madeira, treinava-me com o plantel principal mas só jogava na equipa B", resumiu, referindo-se à época 2015/16, quando o União estava na 1.ª Liga. Em agosto, teve uma desilusão. "Fui de férias para o Brasil, voltei ao União e estive lá na pré-época, até marquei golos. Antes de começar a 2.ª Liga disseram-me que o treinador não contava comigo e vim para o Mafra. Só mais tarde fiquei a saber que o União nunca me inscreveu", frisou. O avançado foi o melhor marcador da Série F na 1.ª fase e soma 14 golos na prova. "Acredito que a marcar assim posso dar o salto para outra liga, até porque fico livre no fim da época", explicou.