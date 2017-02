Continuar a ler

Para além disso, os vilacondenses tiveram no seu guardião a segurança necessária que lhes permitiu sonhar. Carlos Alves, secundado pelo 'central' nigeriano Kelechi, por sinal o autor do golo, foram as principais 'pedras' de um Rio Ave que teve na entreajuda a sua melhor arma, enquanto os azuis e brancos precisam de melhorar bastante no plano emocional.



Jogo no Centro de Formação Desportiva Olival/Crestuma (Vila Nova de Gaia)

Árbitro: Pedro Campos (Bragança



FC Porto: Diogo Costa; Diogo Dalot, Diogo Queirós, João Lameira (Fali Candé, 79') e Oleg; Rui Pires, Paulo Estrela (James Arthur, 63') e Dinghao; Xavier, Ayoub (Michael Morais, 54') e Madi Queta

Treinador: João Brandão



Rio Ave: Carlos Alves; João Pedro, Rúben Pereira, Kelechi e Nuno Namora; Diogo Teixeira (Gonçalo Torres, 90+4'), Leitão e Rúben Gonçalves; Manuel Namora (Pauleta, 90+2'), Ricardinho e Diogo Almeida (Rogério, 63')

Treinador: Pedro Cunha



Ao intervalo: 0-1

Marcador: Kelechi (21')

Disciplina: cartão amarelo para Diogo Teixeira (53'), Rui Pires (83'), Leitão (87') e Rogério (90+2')

Após a disputa da terceira das 14 jornadas que constituem a fase de apuramento do campeão nacional de Sub-19, o FC Porto, detentor do título, continua sem vencer, ainda que não seja lícito apontar-se a falta de empenho como razão principal do insucesso.Esta terça-feira, no relvado do Olival, repetiu-se o 'filme' da jornada inaugural, com os azuis e brancos a construirem sucessivos lances de perigo junto da baliza contrária e a acabarem derrotados por um Rio Ave combativo e muito bem organizado, mas com uma enorme perspicácia nas transposições.

Autor: Massa Constâncio