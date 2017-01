Continuar a ler

A receção nos Paços do Concelho de Guimarães com o presidente da câmara local, Domingos Bragança, está marcada para cerca das 19 horas.



O Moreirense, clube treinado por Augusto Inácio e que atualmente segue em 14.º lugar na Liga NOS, venceu a Taça da Liga num jogo decisivo em que derrotou o vizinho Sporting de Braga, formação que na temporada de 2012/2013 tinha conquistado esta competição.



Antes desta partida, que ditou uma conquista considerada "histórica" para um clube de uma vila do concelho de Guimarães com apenas cerca de 6.000 habitantes, o Moreirense afastou na fase de grupos o FC Porto e nas meias-finais o detentor do título, o Benfica.



Este é o sexto título do emblema de Moreira de Cónegos, que soma dois títulos de campeão da 2.ª Liga (temporadas 2013/14 e 2001/02) e três títulos no terceiro escalão, atual Campeonato de Portugal. A receção nos Paços do Concelho de Guimarães com o presidente da câmara local, Domingos Bragança, está marcada para cerca das 19 horas.O Moreirense, clube treinado por Augusto Inácio e que atualmente segue em 14.º lugar na Liga NOS, venceu a Taça da Liga num jogo decisivo em que derrotou o vizinho Sporting de Braga, formação que na temporada de 2012/2013 tinha conquistado esta competição.Antes desta partida, que ditou uma conquista considerada "histórica" para um clube de uma vila do concelho de Guimarães com apenas cerca de 6.000 habitantes, o Moreirense afastou na fase de grupos o FC Porto e nas meias-finais o detentor do título, o Benfica.Este é o sexto título do emblema de Moreira de Cónegos, que soma dois títulos de campeão da 2.ª Liga (temporadas 2013/14 e 2001/02) e três títulos no terceiro escalão, atual Campeonato de Portugal.

O Moreirense, que conquistou no domingo a Taça CTT, numa final que se disputou no Algarve, regressa esta segunda-feira a Guimarães, onde, ao final da tarde, é recebido na Câmara Municipal.A equipa vimaranense, que bateu na final o Sporting de Braga por 1-0 , com uma grande penalidade convertida por Cauê, aos 45+1 minutos, pernoita no Algarve e inicia a viagem de regresso ao Minho cerca das 10 horas da manhã, indicou à agência Lusa fonte do clube.

Autor: Lusa