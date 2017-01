Ter um campeão mundial de futebol nas bancadas não acontece todos os dias, muito menos a um clube da dimensão do Estoril. Aconteceu ontem na Amoreira. Bebeto, avançado da seleção brasileira que venceu o Mundial’94, foi ver o filho jogar, o médio estorilista Mattheus. "É o meu primeiro jogo na Amoreira. Na época passada também estive em Portugal mas o Estoril jogou fora, fui vê-lo a Arouca. Vamos ver se dou sorte", disse a Record.

No final, o estorilista Diogo Amado justificou: "Tendo em conta o que conseguimos fazer, independentemente da qualidade do Marítimo, não foi justo o resultado. Merecíamos mais."

Do lado do Marítimo, Dyego Souza deu uma novidade relacionada com a sua suspensão: "Nada está decidido, a audiência [no TAD] será a 27 de janeiro. Espero que tenham bom senso para eu poder jogar nos nove meses que me querem castigar."