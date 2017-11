Continuar a ler

Lista de convocados:



Guarda-redes: Beto, Anthony Lopes, José Sá;



Defesas: Antunes, Kevin Rodrigues, Pepe, Luís Neto, Ricardo Ferreira, Edgar Ié, Nélson Semedo, Ricardo Pereira, João Cancelo;



Médios: Danilo Pereira, Rúben Neves, João Mário, Manuel Fernandes, Bruno Fernandes, Bernardo Silva;



Avançados: Rony Lopes, Gelson Martins, Bruma, Gonçalo Guedes, André Silva e Gonçalo Paciência.

Com exceção de Pepe, todos os convocados de Fernando Santos para os confrontos da Seleção Nacional com Arábia Saudita (dia 10) e Estados Unidos (dia 14) já estão concentrados numa unidade hoteleira em Cascais. Todos os futebolistas chegaram esta segunda-feira à noite dentro do controle, com Kevin Rodrigues a ser o primeiro (por volta das 20 horas) e José Sá o último (21h57).O experiente central do Besiktas só chegará amanhã, dia em que terá lugar o primeiro treino, às 10h30.

Autor: Flávio Miguel Silva