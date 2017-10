Continuar a ler

As qualidades do treinador, que começou a carreira a orientar precisamente os 'miúdos' no Estoril, são bem conhecidas dos dirigentes canarinhos, nem que seja por esta época a formação então orientada por Pedro Emanuel e o Vilafranquense se terem encontrado para um jogo-treino à porta fechada no reduto azul e amarelo. Além disso, o ucraniano Dmytro Yartchuk está no Cevadeiro cedido exatamente pela equipa da Linha.Filipe Coelho senta-se no banco dos ribatejanos há cinco temporadas consecutivas ainda que com um interregno pelo meio. Depois de ter garantido a ascensão ao Pró-Nacional da AF Lisboa em 2014, o técnico foi recrutado pelo Casa Pia, já em 2015/16, depois de ter eliminado os... casapianos da Taça de Portugal. Em 2016/17, o Leixões aposta em Coelho que inicia a temporada em Matosinhos, mas sai ao cabo de 16 jogos para regressar a 'casa' e suceder a José Sousa, em Vila Franca de Xira, num segunda estreia de respeito: eliminando o P. Ferreira da Taça de Portugal no Campo do Cevadeiro.Nesta altura, o Vilafranquense ocupa o 2.º lugar do Campeonato de Portugal, com 15 pontos, menos dois do que o Mafra, com quem disputa a liderança da prova no domingo no reduto da formação amarela e verde.