Com passagens na sua carreira por Rio Ave, Boavista e Beira-Mar, o lateral manifestou esperança de poder ajudar com a sua experiência o Estoril a sair da fase negativa de quatro derrotas seguidas: "Quero ser mais um a contribuir e a ajudar os mais novos para nos tornarmos mais fortes e alcançar os nossos objetivos".



O Estoril oficializou este sábado a contratação do lateral Nuno Lopes, de 30 anos, que chega ao clube da Liga NOS proveniente do Apollon Limassol, do Chipre. Depois de Allano e Carlinhos, o jogador português é a terceira aquisição dos estorilistas nestaa reabertura do mercado de transferências.Em declarações ao site oficial do clube, Nuno Lopes garantiu ter optado pelo Estoril em detrimento de outros emblemas portugueses. "Tinha propostas de outros clubes, em Portugal e fora, e escolhi o Estoril. Fui muito bem recebido por todos desde o primeiro dia em que aqui cheguei. Sinto-me em casa. Estando em Portugal tudo é mais simples", afirmou o jogador.

