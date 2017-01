Continuar a ler

Gerárd Lopez tem mais empresas ligadas, por exemplo, às novas tecnologias, petróleo, gás e energia. O magnata há muito que pretende entrar no mundo do futebol e para isso criou a Victory Futebol Limited, com sede em Londres mas registada em Hong Kong. Criada em 2014, esta holding não fez qualquer negócio até ao momento, como têm escrito os órgãos de comunicação social franceses.



Ainda sem fumo branco quanto ao futuro dono da SAD do Gil Vicente, a Barcelos continuam a chegar notícias preocupantes sobre um dos candidatos a acionista maioritário da futura sociedade anónima. Gerárd Lopez, magnata luxemburguês, publicou ontem as contas de uma das suas empresas e o resultado não podia ter sido mais desastroso: 57 milhões de euros de perdas.De acordo com o jornal 'Luxemburger Wort', a Genni Capital empresa de investimento acumulou um prejuízo recorde e, em final de 2015, as dívidas eram superiores a 100 milhões de euros.

Autor: Ricardo Vasconcelos