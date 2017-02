Continuar a ler

José Manuel Teixeira admitiu até que, mesmo que perca as eleições, e apesar da ação com que avançou para tribunal, não irá impugnar qualquer resultado, mostrando-se também disponível para colaborar com a lista vencedora.



"O Leixões, neste momento, precisa de paz e harmonia. E eu estou disponível para ajudar o meu clube em qualquer situação. Afirmo que se eu vencer estas eleições vou convidar o Duarte Anastácio (lista A) para colaborar comigo. O nosso clube tem que juntar todas as forças e o grande vencedor só pode ser o Leixões", admitiu.



Já Duarte Anastácio, da lista A, garantiu que tudo vai fazer para "que não haja qualquer tipo de incidentes".



"Este é um momento de viragem do Leixões e é tempo de reflexão para que os sócios percebam o que é melhor para o clube. Acredito que agora estão reunidas todas as condições para que aconteça um ato eleitoral honesto e com rigor", disse ainda.



Paulo Lopo, presidente da SAD leixonense, esclareceu ainda que esta conferência conjunto serviu para demonstrar que estão todos a trabalhar em prol da serenidade do Leixões e das eleições.



"Há um consenso entre as duas listas para que não existam providências cautelares, guerrilhas ou impugnações que afetem estas eleições. As duas listas vão a votos e esperemos que tudo corra bem. Quem vencer terá toda a legitimidade de convidar quem quiser para integrar a próxima direção. Vão respeitar-se. O clima que estava instalado não era o melhor para o Leixões nem para a credibilização do clube", referiu.



As eleições para a presidência do clube vão decorrer esta sexta-feira durante todo o dia. José Manuel Teixeira admitiu até que, mesmo que perca as eleições, e apesar da ação com que avançou para tribunal, não irá impugnar qualquer resultado, mostrando-se também disponível para colaborar com a lista vencedora."O Leixões, neste momento, precisa de paz e harmonia. E eu estou disponível para ajudar o meu clube em qualquer situação. Afirmo que se eu vencer estas eleições vou convidar o Duarte Anastácio (lista A) para colaborar comigo. O nosso clube tem que juntar todas as forças e o grande vencedor só pode ser o Leixões", admitiu.Já Duarte Anastácio, da lista A, garantiu que tudo vai fazer para "que não haja qualquer tipo de incidentes"."Este é um momento de viragem do Leixões e é tempo de reflexão para que os sócios percebam o que é melhor para o clube. Acredito que agora estão reunidas todas as condições para que aconteça um ato eleitoral honesto e com rigor", disse ainda.Paulo Lopo, presidente da SAD leixonense, esclareceu ainda que esta conferência conjunto serviu para demonstrar que estão todos a trabalhar em prol da serenidade do Leixões e das eleições."Há um consenso entre as duas listas para que não existam providências cautelares, guerrilhas ou impugnações que afetem estas eleições. As duas listas vão a votos e esperemos que tudo corra bem. Quem vencer terá toda a legitimidade de convidar quem quiser para integrar a próxima direção. Vão respeitar-se. O clima que estava instalado não era o melhor para o Leixões nem para a credibilização do clube", referiu.As eleições para a presidência do clube vão decorrer esta sexta-feira durante todo o dia.

As duas listas candidatas à presidência do Leixões apelaram esta quinta-feira, em conjunto, "à paz e à honestidade" nas eleições que se realizam na sexta-feira.Após uma campanha que decorreu em clima de tensão, com o candidato da lista B, José Manuel Teixeira, a avançar com uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto para travar as eleições , os candidatos das duas listas juntaram-se agora em conferência de imprensa em que se mostraram unidos em prol do clube.

Autor: Lusa