O Canelas 2010 garantiu este domingo a subida ao Campeonato de Portugal, terceiro escalão nacional de futebol, depois de vencer por 4-1 o Maia Lidador. Numa altura que falta ainda uma jornada para terminar a fase final de subida da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto, a equipa gaiense confirmou já a subida aos nacionais, depois de uma época recheada de polémicas.Além de vencer o Maia, o Canelas beneficiou ainda dos deslizes dos rivais diretos, nomeadamente o Rio Tinto, que perdeu com o Desportivo das Aves B (1-0) e o Lixa, que empatou 1-1 com o Rebordosa.Na fase regular, o Canelas 2010 foi acusado pelos adversários de praticar um futebol violento, com várias equipas a recusarem-se, por isso, a defrontar os gaienses. Já na fase final, o Canelas viu-se envolvido numa situação de agressão, no jogo com o Rio Tinto, tendo um jogador da equipa capitaneada por Fernando Madureira, líder da claque do FC Porto, dado uma joelhada na cara de um árbitro.

Autor: Lusa