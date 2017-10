A sexta jornada do Campeonato de Portugal arrancou ontem com a realização de dois jogos antecipados. Na Série B, o Salgueiros recebeu o Canelas 2010 no Estádio Municipal Dr. Costa Lima, em Castelo da Maia, registando-se uma igualdade (2-2). Numa partida em que houve uma expulsão para cada lado, o Salgueiros esteve a perder, ainda deu a volta graças a um bis de Yero, mas acabou por consentir o empate. A outra partida disputada ontem foi o Arões-São Martinho, que acabou com a vitória dos visitantes, por 3-2.