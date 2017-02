O Canelas Gaia, envolvido esta época numa polémica que levou ao boicote por parte de 12 clubes da Série 1 do Campeonato Pró-Nacional da AF Porto, regressou ontem aos jogos.

E fê-lo de forma categórica, batendo o Oliveira do Douro por 2-0. Os visitantes só compareceram ao encontro obrigados e não por vontade de o fazer, uma vez que são um dos clubes que mais se manifestou contra o comportamento em campo da equipa do Canelas, onde alinha o líder da claque do FC Porto, Fernando Madureira. É que uma falta de comparência nas duas últimas jornadas desta primeira fase (ontem realizou-se a 25ª e penúltima), ditava desclassificação.

