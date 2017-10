Antes do sorteio, Fernando Madureira não escondeu que o adversário desejado pelo Canelas 2010 na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal era o Benfica. A equipa gaiense acabou por ver sair-lhe um clube da Liga NOS, mas foi o Moreirense. Um rival que o capitão do conjunto que disputa o Campeonato de Portugal vai tentar surpreender no domingo (15h00).

"Não era o clube que nós queríamos e desejávamos, mas é um clube da I Liga. Vai ser um jogo um pouco diferente, vamos respeitar o adversário e, se nos for possível, passar mais uma eliminatória da Taça", salientou o também líder da claque portista Super Dragões, antes de acrescentar: "Estamos na máxima força e não esperamos de facilidades. Eles vão apresentar os seus argumentos, nós os nossos, e se tivermos uma oportunidade de surpreender e de fazer taça, fá-lo-emos."





Continuar a ler

Ainda assim, Fernando Madureira, também conhecido por Macaco, admite o favoritismo do adversário. "Sabemos das nossas limitações e do poderio do Moreirense, mas o futebol é um desporto em que há sempre três resultados possíveis. Se conseguirmos ser bafejados pela sorte e tudo correr da nossa feição, podemos passar mais uma fase da Taça", alertou."Jogar em casa, perante os nossos adeptos, é uma vantagem para nós. Vai ser um fator de motivação par nós", acrescentou o capitão do Canelas 2010, desvalorizando o eventual reforço do policiamento, devido à má fama da equipa gaiense. "São fatores externos. Nós queremos é que haja festa dentro e fora do campo, que o estádio esteja cheio e venham ver um bom jogo da Taça", sublinhou.Já a nível pessoal, Madureira diz que o facto de defrontar uma equipa da Liga NOS não traz motivação adicional, até por já ter 42 anos. "Motivação era ser aquele adversário que eu pedi. Agora para os meus colegas mais jovens, com ambições de chegarem a clubes de outra dimensão, será uma maior motivação. Será uma montra para poderem mostrar o valor. Eu serei o barómetro dentro de campo a gerir essas emoções", frisou."Para mim será um jogo normal. Na minha carreira fica este registo, mas o meu foco são os Super Dragões e o FC Porto", admitiu o líder da claque portista, não sem concluir que a equipa do Canelas só pensa num resultado: "O grito é ganhar, ganhar, ganhar… Em qualquer jogo só sabemos jogar para vencer."