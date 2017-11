Partida entre Canelas e o líder Cesarense resultou num empate. Foi um jogo competitivo, entre duas equipas apostar em filosofias de jogo diferentes. De um lado, o Canelas, a assentar o seu jogo no contra-ataque. Do lado forasteiro, a assumir a liderança do jogo, com posse de bola e pressão mais consistente.Na primeira parte, o Cesarense mostrou ser simples nos seus processos de jogo, mais dominador, mas foi o Canelas que à passagem dos 14 minutos desfrutou de uma ocasião de golo. Remate de Rodrigues defendido por Diogo. Passados 3 minutos, o líder da Série B chegou à vantagem. Remate forte, de fora da área, por Chapinha e Ivan a não conseguir evitar o golo. A perder, o Canelas arriscou mais na procura empate, que acabaria por surgir, aos 55’, por Rui Lima, na transformação de um penálti.Tiago Silva, fez a estreia pelo Canelas e saiu lesionado do lance [n.d.r.: rotura ligamentos na clavícula e terá de ser operado]. Até final, o Cesarense tentou chegar à vitória. Pardal ainda acertou na barra, mas o resultado manteve-se inalterado até final.

Autor: João Baptista Seixas