"Queremos continuar a nossa evolução e sabemos que o facto de termos tido uma boa prestação no Europeu também nos traz responsabilidades. Ganhámos respeito por parte das outras equipas, mas agora a fasquia não pode baixar", rematou.



A estreia da formação das quinas está agendada para o próximo dia 24, em Penafiel, e a central, de 28 anos, espera que os portugueses ajudem a equipa a conquistar os 3 pontos. "O público tem sido uma ajuda muito importante para nós e qualquer jogadora prefere atuar com gente a apoiar do que num estádio vazio", admitiu, reforçando que os adeptos "têm sido importantes" na escalada da Seleção.



Portugal a 100 por cento



O selecionador Francisco Neto teve ontem o grupo completo, pela primeira vez. Ana Borges, que estava com uma gastroenterite, e Carolina Mendes, que na terça-feira saiu tocada, integraram sem limitações. Filipa Rodrigues, chamada para o lugar da lesionada Cláudia Neto, já se treinou.



A lesão de Cláudia Neto determina que seja Sílvia Rebelo a assumir a responsabilidade de usar a braçadeira de capitã. A central do Sp. Braga garante que tudo está a correr como previsto nos trabalhos de preparação para a receção à Bélgica, no arranque da fase de apuramento para o Mundial."Estamos confiantes , com os nossos objetivos bem delineados e bastante focadas no nosso trabalho", garantiu a arsenalista, que admite que estar no Mundial "é o sonho de qualquer jogadora". Sissi, como é conhecida entre as companheiras, mostrou estar atenta às adversárias. "A Bélgica está acima de nós no ranking e fez um bom Europeu. Vai ser um jogo bastante exigente e complicado, mas estamos confiantes. Sabemos do valor da Bélgica, mas também o temos e vamos querer ganhar", garantiu.

Autor: Cláudia Marques