A equipa será composta por um guarda-redes, quatro defesas, três médios e três avançados e será anunciada no dia 8 de março.O país com mais candidatas ao onze ideal são os Estados Unidos, com nove candidatas, seguido pela França, com oito, e pela campeã olímpica Alemanha, com seis. O clube mais representado é o Lyon, campeão da Europa de futebol feminino, que conta com o nome de 11 jogadoras na lista.