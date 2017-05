Em Matosinhos reina a confiança para a derradeira jornada da 2ª Liga. Em jogo está o futuro de um histórico do futebol português, embora a decisão através do playoff seja agora o melhor dos cenários para os leixonenses conseguirem garantir a permanência. Nada que abale a esperança de todo o grupo de trabalho.

"Para nós é o jogo mais importante da época. Estamos todos confiantes, sabemos que vamos ter um jogo difícil, contra um adversário com valor, mas também temos muita qualidade e com a ajuda do público vamos conseguir vencer esta final", reconheceu o capitão Bruno China, lembrando que o grupo ainda está bem vivo: "A verdade é que nos deram muitas vezes como despromovidos, mas chegamos ao último jogo a depender apenas de nós. Isso é o mais importante neste momento e vamos conseguir o playoff", reforçou o experiente médio.

A presença dos adeptos tem sido massiva no Estádio do Mar e é esse o apoio que o capitão leixonense espera ter novamente na receção aos madeirenses. "Nestes jogos têm feito a diferença e foi com essa força que conseguimos três vitórias nos últimos quatro jogos. Contamos com eles mais uma vez e estamos prontos para ir ao playoff ainda com mais confiança", vincou Bruno China.



Emoções fortes ao longo da carreira



A experiência de Bruno China, Cadú e Porcellis é um dos grandes trunfos de Daniel Kenedy para o embate deste domingo de manhã. O capitão dos leixonenses está mesmo habituado a viver jogos com intensidade máxima: logo aos 19 anos, defrontou o Sporting na final da Taça de Portugal e na época seguinte viu-se a disputar a Taça UEFA pelo clube onde fez toda a formação. Em 2003 festejou a subida à 2.ª Liga e em 2007 subiu à 1.ª Liga. Em pleno Estádio do Mar também já eliminou o Benfica da Taça de Portugal. Mas agora, aos 34 anos, Bruno China quer mesmo salvar o ‘seu’ Leixões.