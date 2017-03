O Feirense já carimbou o passaporte para a próxima edição da 1ª Liga, mas o capitão, Cris, que espera fazer parte do projeto do centenário, garante que "o objetivo agora é somar o máximo de pontos até ao final do campeonato"."Foi uma luta titânica e, sinceramente, nunca pensámos que ia-mos conseguir a permanência tão cedo, mas a luta ainda não acabou e vamos continuar a trabalhar com o mesmo caráter", referiu o médio, de 33 anos, convicto da consolidação dos fogaceiros no principal patamar: "Tem sido um orgulho ser capitão desta equipa e gostava muito de continuar porque na próxima temporada o Feirense celebra o seu 100º aniversário e acho que estão reunidas todas as condições para cimentar o crescimento."A outro nível, de referir que Etebo e Babanco seguem hoje para integrarem os estágios das seleções da Nigéria e Cabo Verde, respetivamente.

Autor: Pedro Malacó