O corpo do Leo encontra-se em câmara ardente na capela de São Félix da Marinha, nas traseiras do cemitério, de onde sairá amanhã, dia 4 de março, pelas 15.30 horas para a sua última morada, no cemitério de São Félix da Marinha.À família enlutada,endereça sentidas condolências.

Morreu esta sexta-feira, aos 18 anos, Leonardo Costa, capitão da equipa de juniores do Vilanovense, vítima de cancro, segundo informou o clube de Vila Nova de Gaia através do seu Facebook."Ninguém devia falecer aos 18 anos, no auge da saúde, no auge da força. É injusto", escreve o emblema nortenho, que destaca Leonardo Costa como uma pessoa "cordial, afável, respeitador, humilde e, sobretudo, um grande defesa". Na mesma nota, o Vilanovense dá conta de que, nos próximos encontros, todos os escalões do clube irão respeitar um minuto de silêncio em memória do seu colega. De resto, o próximo encontro do Vila FC referente ao campeonato de juniores, diante do Candal, inicialmente marcado para sábado, será disputado na terça-feira.

Autor: Fábio Lima