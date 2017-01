Em 2013, Carlinhos representava o poderoso Bayer Leverkusen. Agora, o médio-ofensivo brasileiro prepara-se para começar a defender as cores do Estoril, até porque é já esta quarta-feira que chega a Portugal para realizar os exames médicos e assinar um acordo válido por uma temporada e meia. Aos 22 anos, Carlinhos deixa os suíços do Thun e fica cedido pelo Atlético Monte Azul, que detém o seu passe, aos canarinhos.O negócio, intermediado pelo empresário Marcelo Robalinho - quetentou contactar -, ficou esta terça-feira acordado e faz com que o técnico Pedro Carmona tenha mais uma opção para o meio-campo ofensivo, depois de Felipe Augusto ter rescindido. Carlinhos faz do poderio físico um dos principais atributos e até já fez três jogos na Liga Europa pelo Bayer Leverkusen, em 2012/13, antes de seguir para o Jahn Regensburg, do segundo escalão germânico.Depois da experiência europeia, o médio-ofensivo ainda regressou ao Brasil, para o Internacional, antes de partir novamente à aventura, desta feita rumo à Suíça. Na época passada, até marcou 10 golos em 34 jogos pelo FC Aarau, mas esta temporada não estava a ser tão bem sucedida: ainda estava em branco pelo Thun, onde era colega de Nélson Ferreira, ao cabo de sete partidas.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto