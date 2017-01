Continuar a ler

Assim, registam-se também as entradas do defesa Dankler e do avançado Bruno Gomes. Por outro lado, saíram da convocatória o defesa Joel e os médios Eduardo e Dmytro.



O Estoril, 16.º classificado com 15 pontos, recebe o FC Porto, segundo classificado com 41, às 18:15 de sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, para o desafio da 19.ª jornada da I Liga, que será arbitrado por Manuel Oliveira (Associação de Futebol do Porto).



Convocados:



- Guarda-redes: Moreira e Luís Ribeiro.



- Defesas: João Afonso, Ailton, João Basso, Mano, Diakhité e Dankler.



- Médios: Taira, Diogo Amado, Mattheus Oliveira e Carlinhos.



O médio brasileiro Carlinhos, contratado nesta reabertura do mercado de transferências, integrou esta sexta-feira pela primeira vez os convocados do Estoril, que recebe no sábado o FC Porto, em jogo da 19.ª jornada da Liga NOS de futebol.Numa convocatória com 18 elementos, o técnico estorilista, Pedro Gómez Carmona, fez ainda mais alterações em relação aos jogadores chamados para o encontro da ronda anterior, que culminou com uma derrota (1-0) na visita ao Feirense.

Autor: Lusa