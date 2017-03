Continuar a ler

Joel Pinho ainda regressou ao banco para a segunda parte, ao contrário do presidente dos arouquenses, que acompanhou a restante partida na bancada.



Recorde-se que o Arouca saiu derrotado de Braga, por 3-1. Joel Pinho ainda regressou ao banco para a segunda parte, ao contrário do presidente dos arouquenses, que acompanhou a restante partida na bancada.Recorde-se que o Arouca saiu derrotado de Braga, por 3-1.

O presidente do Arouca, Carlos Pinho, foi expulso durante o intervalo do jogo entre o Sp. Braga e o Arouca, devido a incidentes no túnel de acesso aos balneários.Carlos Pinho e Joel Pinho, diretor-desportivo do clube e filho do líder, confrontaram a equipa de arbitragem em termos impróprios.

Autor: José Mário