O trabalho do árbitro João Mendes (AF Santarém) no jogo com o Nacional deixou o Arouca revoltado. Ontem, e contactado por Record, o presidente Carlos Pinho mostrou-se "totalmente desapontado" e até formulou o desejo de João Mendes não voltar a dirigir desafios do Arouca: "Espero muito bem que não, pois os clubes têm de ser respeitados."

No duelo da Choupana, o caldo entornou aos 90’+3, com o árbitro a assinalar (mal) um penálti para os insulares e a expulsar Rui Sacramento. O Arouca sofreu o golo e saiu da Madeira com um ponto, em vez de três. No final da partida os ânimos exaltaram-se, com os arouquenses a ficarem visivelmente revoltados com a decisão do juiz escalabitano, que cumpre a época de estreia na 1ª Liga e já tinha dirigido a partida da Taça de Portugal onde o Arouca foi eliminado, frente ao Real Massamá.

"As pessoas competentes têm de ver bem isto, pois andam a querer melhorar a arbitragem mas não estão a conseguir. Isto não pode acontecer. Isto é fazer pouco do esforço dos jogadores, que são uns heróis", atirou Carlos Pinho, que admitiu uma hipotética exposição formal junto da Liga e da Federação. Com Sacramento suspenso e Bracali lesionado, sobra Igor Rocha para a baliza, a menos que Bolat seja entretanto oficializado como reforço. Já a possível saída de Jorginho para o Saint-Étienne continua em cima da mesa.

Autor: André Gonçalves