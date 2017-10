O treinador do Santa Clara, Carlos Pinto, advertiu os seus jogadores que "não podem facilitar" diante do V. Guimarães B se quiserem retomar o caminho das vitórias.

O técnico frisou que a equipa açoriana necessita de continuar a trabalhar com "humildade e com grande profissionalismo" e não pretende que os jogadores se deslumbrem com o resultado da Taça de Portugal, que permitiu eliminar o Belenenses.

Na opinião de Carlos Pinto a "equipa deve manter os mesmos comportamentos" ou poderá "complicar a partida". Recorde-se que o Santa Clara perdeu os dois últimos jogos para o campeonato, diante do Varzim e Sporting B, sendo que a dupla jornada em casa com o Guimarães B e Penafiel é encarada como uma boa oportunidade para cimentar a equipas nos lugares de promoção.

Autor: Luís Silva