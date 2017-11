O treinador do Santa Clara, Carlos Pinto, deixou grandes elogios à exibição das sua equipa, que eliminou o Chaves da Taça de Portugal . O técnico acredita que o conjunto açoriano tem qualidade para defrontar qualquer equipa e que isso ficou provado neste jogo."Em relação ao jogo, foi claramente um grande jogo do Santa Clara, com uma intensidade muito alta, os jogadores interpretaram muito bem o trabalho feito ao longo da semana e deram uma resposta muito forte hoje aqui. O Santa Clara pode competir com qualquer equipa da Liga NOS, tirando os três grandes que são muito fortes e nos criam grandes dificuldades. O Santa Clara é uma equipa forte, com jogadores de grande qualidade, que provaram isso aqui. Aquilo que eu lhes tento passar é que eles têm qualidade para jogar no Santa Clara, numa Liga NOS ou noutro clube, porque a qualidade é imensa e, além da qualidade, têm apresentado um grande caracter ao longo do tempo. O facto sorte está sempre presente no jogo mas o mais importante é falar da qualidade na jogada, na envolvência que aconteceu para o primeiro golo, foi uma grande jogada de futebol finalizada pelo Fernando. Temos noção que fomos felizes na segunda parte, a partir do momento em que o Chaves tem um penálti e não finaliza. Iria-nos criar algumas dificuldades até ao final, mas seria injusto o Santa Clara não passar à próxima eliminatória", afirmou.Sobre a próxima eliminatória, Carlos Pinto não esconde a vontade de ganhar e gostava de defrontar um grande nos Açores. "A partir do momento em que estamos na Taça de Portugal o objetivo é sempre ganhar o próximo jogo, vamos ver o que o sorteio vai ditar. Obviamente que o povo quer um clube grande e se puder ser um grande aqui nos Açores vai ser fantástico. Aproveito para agradecer à massa associativa que esteve presente em grande número e que nos apoiou imenso. Claramente que os jogadores também sentiram essa envolvência da bancada, durante os 90 minutos. Esperamos ter um dos três 'grandes' cá, mais pelos adeptos do que pelo treinador propriamente. Gostava de ganhar o próximo jogo da Taça de Portugal, avançar, as coisas no futebol acontecem com muita naturalidade, eu, com o Clemente [jogador do Santa Clara] em Chaves fui à final da Taça de Portugal na 2.ª Liga. As coisas acontecem e o importante é que acreditemos nelas e é importante os jogadores acreditarem mais do que eu", rematou.

Autor: Lusa