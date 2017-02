Raras vezes as derrotas são positivas, mas para Carlos Pires, adjunto de Ricardo Soares no Chaves, a atuação da equipa flaviense esta noite diante do Benfica em nada belisca a boa temporada que tem sido assinada pela formação que esta temporada regressou ao escalão principal do futebol português."Fizemos um bom jogo. Não foi o resultado que queríamos, o Benfica foi superior a nós, fez 3 golos. Até aos 80’ estivemos à espera de empatar, não conseguimos. Este resultado não belisca a nossa caminhada", assegurou o treinador adjunto, à BTV."Temos de pensar já no jogo de quarta-feira. Temos de pensar positivo rápido. O empenho diário destes jogadores é o reflexo da época que estamos a fazer", acrescentou.

Autor: Cláudia Marques