Carlos Santos e Edivândio são reforços do Salgueiros para atacar a subida aos campeonatos profissionais. O central ex-Boavista abraça um novo projeto na carreira, depois de duas experiências pouco felizes em Chipre e Andorra. Carlos Santos, de 28 anos, representou os axadrezados nas últimas cinco temporadas.Já Edivândio, que na campanha transata ajudou a Oliveirense a subir à 2.ª Liga, fortalece as opções de ataque do técnico Alexandre Ribeiro. Além da Oliveirense, em Portugal o ponta-de-lança cabo-verdiano, de 26 anos, conta com passagens por Marítimo, Beira-Mar e Felgueiras.