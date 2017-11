Continuar a ler

"Parece que entramos aqui num inferno. Na estrada que apanhei, praticamente foi só seguir os eucaliptos e pinheiros queimados. Todas as notícias que vimos na altura sobre o que aqui se passou não retratam minimamente o que podemos presenciar aqui e as histórias infelizes que ouvimos. É de facto muito pior do que se possa imaginar", partilhou Xistra, em mais uma iniciativa solidária promovida pela FPF.



Por seu turno, Hugo Miguel confessou também ter ficado surpreendido. "Estava à espera de ver um cenário de devastação, mas nunca pensei que tivesse esta dimensão. São hectares e hectares de terra queimada. Cada um tem de dar o seu contributo para quem precisa. Assim que solicitaram a minha presença, anuí de alma e coração, trazendo uma mensagem de esperança e um incentivo para que a reconstrução seja uma realidade dentro em breve", sublinhou. "Parece que entramos aqui num inferno. Na estrada que apanhei, praticamente foi só seguir os eucaliptos e pinheiros queimados. Todas as notícias que vimos na altura sobre o que aqui se passou não retratam minimamente o que podemos presenciar aqui e as histórias infelizes que ouvimos. É de facto muito pior do que se possa imaginar", partilhou Xistra, em mais uma iniciativa solidária promovida pela FPF.Por seu turno, Hugo Miguel confessou também ter ficado surpreendido. "Estava à espera de ver um cenário de devastação, mas nunca pensei que tivesse esta dimensão. São hectares e hectares de terra queimada. Cada um tem de dar o seu contributo para quem precisa. Assim que solicitaram a minha presença, anuí de alma e coração, trazendo uma mensagem de esperança e um incentivo para que a reconstrução seja uma realidade dentro em breve", sublinhou.

Carlos Xistra e Hugo Miguel não se limitam a ser árbitros de topo em Portugal. Os dois internacionais largaram o apito e decidiram pôr mãos à obra para ajudar quem tanto sofreu com as tragédias relacionadas com os incêndios que assolaram o nosso país.Os dois árbitros estiveram na Pampilhosa da Serra mais do que para presenciar o cenário de destruição que o fogo deixou. Carlos Xistra e Hugo Miguel levaram algum material desportivo oferecido pela Federação Portuguesa de Futebol ao Pampilhosense, equipa da Divisão de Honra da AF Coimbra que ficou sem parte do relvado devido aos incêndios. Além disso, os seus atletas agora não podem treinar, tendo de correr aos campos de clubes vizinhos.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto