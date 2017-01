O árbitro lisboeta Tiago Martins vai dirigir o Moreirense-Benfica das meias-finais da Taça da Liga de futebol, enquanto o setubalense Carlos Xistra ajuizará o V. Setúbal-Sp. Braga, anunciou o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol esta segunda-feira.Tiago Martins, de 36 anos, é internacional desde 2015, enquanto Carlos Xistra, de 43, chegou a internacional em 2005.O V. Setúbal-Sp. Braga realiza-se quarta-feira às 20H45, o mesmo horário do Moreirense-Benfica na quinta-feira, ambos os encontros no Estádio do Algarve. A final será disputada a 29 de janeiro.

Autor: Lusa