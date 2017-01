Continuar a ler

"Aumentámos em 75% entrada na área adversária. Mais de 50% dos ataques terminaram num remate. Se com estes dados tenho medo de perder o cargo ou se duvido do trabalho, estás enganado. Nem o melhor treinador do Mundo tinha ganhado esses dois primeiros jogos", reforçou.



Sobre a partida com o Feirense, na qual o espanhol já vai poder contar com o reforço André Claro, Carmona explica estar à espera de um duelo muito exigente... como todos. "Todas as equipas em Portugal são difíceis, nenhum jogo é fácil. As equipas grandes não ganham por goleada. Todos os jogos são difíceis. Contra Feirense, Tondela, Sporting, FC Porto... É mais um jogo, mais um encontro difícil. Vamos ter de trabalhar muito para ganhar", sustentou.

O Estoril visita este domingo o Feirense (16 horas), numa partida que poderá ser decisiva no futuro de Pedro Carmona, comoadiantou. No entanto, o técnico espanhol garante que não sente pressão e faz uma análise positiva ao trabalho que já desenvolveu nos canarinhos, mesmo com quatro derrotas - todas na Liga - e uma derrota no comando do clube da Linha."Não tenho qualquer pressão. Se fizermos uma análise objetiva da situação do Estoril vê-se que em seis dias tive dois jogos impossíveis de ganhar. Não ganhei eu, nem ganhava nenhum treinador, muito menos em seis dias. Foi com Benfica e Chaves. Sporting não ganhou nenhum dos dois jogos em Chaves, é muito difícil. Se a análise for profunda e eliminar esses dois jogos que nem eu, nem Mourinho, nem Guardiola ganhavam se estivessem aqui, o balanço é positivo. Jogámos muito bem com o Marítimo e perdemos num canto. Jogámos menos bem com o Arouca e perdemos aos 90’+3. Jogámos bem com a Académica, pior na 2.ª parte, e fizemos história. As estatísticas da equipa melhoraram", sublinhou, em conferência de imprensa, antes de referir alguns dados estatísticos.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto