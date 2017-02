São cinco os jogadores do Estoril que continuam entregues aos cuidados do departamento médico, afigurando-se extremamente complicada a recuperação para o encontro de sábado frente ao Sporting. Falamos de Moreira, Mano, André Claro, Nuno Lopes e Mattheus Oliveira.Este quinteto tem cumprido o plano de recuperação com trabalho suplementar de ginásio, por forma a que os respetivos níveis físicos venham a subir. Contudo, apesar de haver ainda alguma esperança, Pedro Carmona dificilmente poderá recorrer a estes jogadores, devendo por isso ser obrigado a fazer outro tipo de opções para a receção aos leões.Entretanto, a preparação para o jogo está a ser feita à porta fechada, uma situação que vai continuar a verificar-se até ao final da semana. O objetivo do Estoril é montar um esquema tático que possa surpreender o Sporting e contabilizar assim pontos rumo à desejada permanência. Finalmente, no que se refere à procura de bilhetes, a afluência tem sido boa, prevendo-se uma casa composta na Amoreira.

Autor: Manuel António Abrantes