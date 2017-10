A avançada Carolina Mendes, autora do primeiro golo da Seleção Nacional num Campeonato da Europa, foi homenageada pelo Grindavik na gala de fim de época do clube islandês.A jogadora natural de Estremoz, que foi a melhor marcadora da equipa, com quatro golos, vai agora procurar um novo destino, uma vez que terminou contrato com o Grindavik.

Autor: Cláudia Marques