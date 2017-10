Continuar a ler

Carolina Mendes, que desde 2012 tem jogado no estrangeiro, considerou o grupo de Portugal bastante equilibrado, admitindo que "todas as equipas podem roubar pontos umas às outras",No entanto, admitiu que "a Itália a Bélgica serão as equipas mais fortes do grupo", que junta, além de Portugal e da Bélgica, a Roménia e a Moldávia.Uma das adversárias de Portugal no grupo 6 será a Roménia, seleção frente à qual a equipa das quinas "carimbou" em outubro passado, uma inédita participação na fase final do Europeu, depois de ter empatado sem golos na primeira mão do playoff e empatado a 1-1 na segunda mão, disputada em Cluj, após prolongamento."Fomos melhores nos dois jogos, que foram bastante difíceis e exigentes. A Roménia também vai ser uma adversária muito difícil", referiu a jogadora, acrescentando: "É um grupo muito equilibrado, todos os jogos vão ser difíceis".A futebolista, de 29 anos, elege o "espírito de equipa" como um dos pontos importantes da seleção, que está concentrada desde segunda-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras."Uma das chaves é o espírito, é uma seleção bastante unida e jovem, as jogadoras novas são sempre bem integradas pelas mais velhas, a nível de adaptação é sempre muito fácil para quem chega de novo",A jogadora, autora dos de dois dos três golos que Portugal marcou na fase final do Euro2017, está agora sem clube, depois de ter saído islandesas do Grindavik e não quer, para já, abordar o futuro em termos individuais."Tive uma semana de férias, agora estou só focada na seleção e depois novos desafios virão, ainda não está nada definido", afirmou a jogadora.A seleção portuguesa estreia-se no apuramento para o Mundial'2019, a disputar em França, na próxima terça-feira frente à Bélgica, no estádio municipal 25 de Abril, em Penafiel, a partir das 17 horas, na próxima terça-feira, dia 24.