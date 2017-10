A primeira portuguesa a marcar um golo numa fase final de um Europeu já olha para a qualificação para o Campeonato do Mundo de 2019. Em entrevista à Rádio Despertar de Estremoz, Carolina Mendes disse estar "ansiosa por começar esta qualificação" onde espera que "a seleção feminina faça de novo história, marcando presença pela primeira vez numa fase final de um Mundial".



A jogadora portuguesa diz estar ciente de que será difícil, mas acredita que tudo poderá acontecer: "O grupo é equilibrado. Temos duas seleções que estão acima de nós em termos de ranking e outras duas que são menos cotadas. Não há uma equipa cabeça de série que possamos dizer que esteja qualificada. Acreditamos que é possível e é para isso que vamos lutar".

Carolina Mendes diz também que "a seleção portuguesa agora é mais respeitada e a fasquia mais elevada" mas, no entanto, acha também que "o Europeu deu mais maturidade a esta equipa". "Estamos agora mais bem preparadas para o que aí vem", garantiu.

Sobre o seu futuro, agora que já terminou o campeonato na Islândia, o certo é que para já está fora de hipótese a sua continuidade no Grindavik. Ao que parece, ainda não será desta que Carolina irá voltar ao Campeonato Português: "Ainda é um campeonato pouco competitivo, mas que está no caminho certo com a aposta que tem sido feita na formação no futebol feminino. Falta ainda outros clubes chamados 'grandes', como o Benfica, o FC Porto ou até o V. Guimarães apresentarem também equipa."



Carolina confessa que "gostaria de ter uma experiência na China ou até na Austrália", mas que tal não irá acontecer pois até já prometeu à mãe que não iria para tão longe. Nesta época que aí vem, o futuro deverá passar pela Europa, "num clube que me dê as condições para jogar e que me permita fazer do futebol a minha profissão".